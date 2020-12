Chris Hemsworth stellt Trailer für Action-Thriller vor

Archivierter Artikel vom 08.04.2020, 08:10 Uhr

Anders geht es momentan nicht: Chris Hemsworths neuer Film läuft nicht im Kino, sondern direkt beim Streamingdienst Netflix an.

Los Angeles (dpa). Schauspieler Chris Hemsworth (36, „Thor“, „Rush – Alles für den Sieg“) hat einen actionreichen Trailer für seinen neuen Film „Extraction“ ins Netz gestellt.

„Dies sind schwierige Monate für uns alle“, schrieb der australische Star am Dienstag auf Twitter. Er hoffe, dass dieser Film in Zeiten der Corona-Pandemie ein wenig Unterhaltung bringe, während alle zu Hause bleiben. Der Action-Thriller kommt am 24. April beim Streamingdienst Netflix raus.

Unter der Regie von Sam Hargrave spielt Hemsworth einen Söldner, der von einem Gangster-Boss engagiert wird, um dessen entführten Sohn aus der Hand von asiatischen Drogendealern zu befreien. Der Trailer gibt mit wilden Verfolgungsjagden und Schießereien einen Vorgeschmack auf die tödliche Mission. Der „Thor“-Darsteller arbeitete erneut mit den Regie-Brüdern Anthony und Joe Russo („Avengers: End Game“) zusammen, die bei „Extraction“ als Produzenten an Bord sind.