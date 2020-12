Archivierter Artikel vom 23.09.2020, 03:42 Uhr

Biopic

Bradley Cooper dreht Bernstein-Film mit Carey Mulligan

Mit „A Star is Born“ hat Bradley Cooper sein umjubeltes Regie-Debüt gegeben. In seinem nächsten Film wird Leonard Bernstein im Mittelpunkt stehen. Jetzt wurde der Name der weiblichen Hauptdarstellerin bekanntgegeben.