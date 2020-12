„Bond“-Star Pierce Brosnan altert in Sci-Fi-Thriller „Youth“

Archivierter Artikel vom 11.06.2020, 04:18 Uhr

In dem Sci-Fi-Thriller „Youth“, in dem ein teures Verjüngungsexperiment schiefgeht, spielt Schauspieler Pierce Brosnan eine der Hauptrollen.

Los Angeles (dpa). Der frühere „Bond“-Darsteller Pierce Brosnan (67) wird in dem geplanten Sci-Fi-Thriller „Youth“ eine der Hauptrollen übernehmen. Es ist das Spielfilm-Regiedebüt des kalifornischen Kurzfilmers Brett Marty, wie die Branchenblätter „Hollywood Reporter“ und „Deadline.com“ berichteten.

Die in der nahen Zukunft angesiedelte Geschichte dreht sich um ein älteres Ehepaar, das sich einem teuren Verjüngungsexperiment unterzieht. Ehefrau Alice wird mit der „Renewal“-Technik auf Mitte Zwanzig verjüngt, doch bei dem 70-jährigen Joel (Brosnan) geht etwas schief. Sein Alterungsprozess wird beschleunigt. Verzweifelt lässt er sich auf weitere Behandlungen ein und kommt einem dunklen Geheimnis auf die Spur. Marty erzählte die Story bereits 2016 in dem gleichnamigen, preisgekrönten Kurzfilm.

Brosnan, der zuletzt 2018 in „Mamma Mia! Here We Go Again“ und „Final Score“ in den Kinos war, drehte kürzlich mit Will Ferrell und Rachel McAdams für Netflix die Eurovision-Komödie „Eurovision Song Contest“.

© dpa-infocom, dpa:200611-99-384650/2