Berlin

Gefeierte Komödie

Amüsant und clever: „Booksmart“ auf Blu-ray

In jeder jungen Generation gibt es einen Film, der das Lebensgefühl mit all den Hoffnungen und Unsicherheiten treffend zusammenfasst. Nach „The Breakfast Club“ und „Superbad“ ist „Booksmart“ genau so ein Werk: der überraschende und gefeierte Debütfilm der US-Amerikanerin Olivia Wilde.