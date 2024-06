Los Angeles

Kino

«Alles steht Kopf 2» räumt ab: Über eine Milliarde Dollar

Von dpa

i ARCHIV - «Alles steht Kopf 2» ist ein riesiger Erfolg für Disney. Foto: Michael Kappeler/dpa

«Alles steht Kopf 2» ist weltweit auf Erfolgskurs. Der Pixar-Hit ist in Rekordzeit in den Club der Milliardenfilme aufgestiegen – so schnell hat das noch kein Animationsfilm geschafft.