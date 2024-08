Alain Delon soll auf seinem Anwesen beerdigt werden

Alain Delon hatte es sich so gewünscht. Nun soll der im Alter von 88 Jahren verstorbene Schauspieler Mitte der Woche auf seinem Anwesen in Zentralfrankreich bestattet werden.

Douchy (dpa). Frankreichs Filmlegende Alain Delon soll auf seinem Anwesen La Brûlerie im zentralfranzösischen Douchy beerdigt werden, so wie er es sich wünschte. Das Begräbnis soll in kleinem Kreis Mitte dieser Woche stattfinden, berichtete der Fernsehsender BFMTV am Montag. Die Beisetzung soll in der zu diesem Zweck erbauten Kapelle erfolgen, neben seinen dort bestatteten zahlreichen Hunden. Delon («Der eiskalte Engel», «Der Swimmingpool») ist am Sonntag im Alter von 88 Jahren gestorben.

Wie der Sender weiter erfuhr, soll zu einem späteren Zeitpunkt eine Zeremonie in Betracht gezogen werden, die es der Öffentlichkeit ermöglichen soll, ihm eine letzte Ehre zu erweisen. Der Schauspieler hatte mehrfach deutlich gemacht, dass er keine nationale Hommage wolle, wie Jean-Paul Belmondo oder Johnny Hallyday.

Wie die Regionalzeitung «La République du Centre» berichtete, hat die Präfektur aus Sicherheitsgründen eine vorübergehende Flugverbotszone über dem riesigen Anwesen in der Region Centre-Val de Loire in geringer Höhe verordnet. Dorthin pilgern seit dem Tod der Filmlegende zahlreiche Menschen, um vor dem Eingangstor Blumen abzulegen. Das Flugverbot soll bis Mittwoch 21. August 22:00 Uhr gelten.