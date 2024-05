Welche deutsche Wort Cate Blanchett gerne mag

Blanchett ist im Film «Rumours» als deutsche Kanzlerin zu sehen. Die Satire spielt während eines G7-Gipfels in Deutschland. Im Gespräch offenbart sie ihre Faszination für die deutsche Sprache.

Cannes (dpa). Hollywoodstar Cate Blanchett hat eine Faszination für die deutsche Sprache – und ein deutsches Wort, das sie besonders gerne benutzt. «Im Alltag verwende ich gerne das Wort «wunderbar»», sagte die 55-Jährige der dpa in Cannes.

«Ich liebe einfach die Struktur der deutschen Sprache», führte sie aus. «Die Tatsache, dass man ein Wort haben kann, das so spezifisch für etwas ist. Ich erinnere mich, als ich ein Teenager war und jemand, von dem ich dachte, er sei so kultiviert, von «Schadenfreude» sprach. Und ich sagte: «Schaden-what-the-Freude?» Ich fand, dass das so ein anspruchsvolles Wort ist – als 17-Jährige war es mein neues Lieblingswort.»

Blanchett ist bei den Filmfestspielen Cannes im Film «Rumours» als deutsche Kanzlerin zu sehen. Die Satire spielt während eines G7-Gipfels in Deutschland. Die Staatschefs verirren sich in einem Wald und geraten zunehmend in Gefahr.