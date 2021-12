„Weihnachtself“ und „Feliz Navidad“: Williams Weihnachtshits

London (dpa). Er schaut gerne „Buddy – Der Weihnachtself“ und hört „Feliz Navidad“: Im Gespräch mit kranken Kindern hat Prinz William (39) seine persönlichen Weihnachtshits verraten.

„Er ist sehr lustig, und ich schaue ihn jedes Jahr zu Weihnachten, er bringt mich immer noch zum Lachen“, sagte der Queen-Enkel über den Film mit Comedystar Will Ferrell. Als Weihnachtslied gefalle ihm auch Mariah Carey, sagte William und meinte vermutlich den Song „All I Want For Christmas Is You“. „Offensichtlich gibt es viele gute (Weihnachtslieder), aber ich wähle “Feliz Navidad", es ist etwas fröhlicher.“

Gefragt nach seinen Weihnachtstraditionen berichtete der Zweite der britischen Thronfolge: „Essen ist ziemlich wichtig für mich an Weihnachten.“ Er esse sehr viel an den Feiertagen. „In meinem Bauch ist immer irgendwo ein wenig Platz für noch ein Stück Truthahn oder Wurst und für ein Schlückchen Wein“, sagte er in dem Interview mit jungen Krebspatienten. Auch der bei vielen Kindern ungeliebte Rosenkohl kommt bei William auf den Tisch.

Williams Weihnachtswunsch

Mit seinen drei Kindern George, Charlotte und Louis spiele er zum Beispiel gerne den Brettspiel-Klassiker „Monopoly“ oder gehe Schlittschuhlaufen – obwohl er dabei wie ein „Reh auf Eis“ aussehe, sagte der Prinz. Und was wünscht sich der Royal zu Weihnachten? Einen Sieg seines Lieblingsfußballclubs Aston Villa.

An Weihnachten genieße er es, die Familie zusammenzubringen, sagte William. Allerdings fällt das Fest wegen der Corona-Pandemie dieses Jahr bei den Royals wieder etwas ruhiger aus. Queen Elizabeth II. (95) sagte am Donnerstag das traditionelle Familienessen, das stets kurz vor Heiligabend stattfindet, ab. Geplant ist noch, dass die Queen die Weihnachtstage gemeinsam mit ihrem ältesten Sohn Prinz Charles (73) und dessen Frau Herzogin Camilla (74) sowie Williams Familie auf dem königlichen Landsitz Sandringham in Ostengland verbringt.

