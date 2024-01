Vor Thronwechsel: Königin Margrethe muss nochmal ran

HANDOUT – Königin Margrethe II. kündigte in ihrer Neujahrsansprache an, dass sie am 14. Januar 2024 als Königin von Dänemark zurücktreten werde.

