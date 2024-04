US-Sängerin Ashanti und Rapper Nelly erwarten Nachwuchs

Anzeige

Los Angeles (dpa). US-Sängerin Ashanti («Happy», «Foolish») und Rapper Nelly erwarten Nachwuchs. Die 43-jährige Musikerin postete am Mittwoch (Ortszeit) ein kurzes Video mit dem Hinweis «Baby baby baby baby….». In dem Clip macht sich die Sängerin für einen Auftritt fertig, als ihre Mutter, Tina Douglas, fragt, wie lange sie noch brauche. Ashanti antwortet schlagfertig, sie brauche etwa neun Monate. Auch Nelly (49) verlinkte die witzige Ankündigung. Der Zeitschrift «Essence» teilte Ashanti mit, dass sie sich sehr auf die Mutterschaft freue. In dem Interview bezeichnete sie Nelly als ihren Verlobten. Seit mehreren Monaten spekulierten US-Medien über eine mögliche Schwangerschaft.

Für Ashanti ist es das erste Kind. Nelly ist Vater von zwei erwachsenen Kindern, zudem adoptierte er zwei Kinder seiner 2005 an Leukämie gestorbenen Schwester. Ashanti und Nelly waren seit 2003 länger zusammen, hatten sich dann aber wieder getrennt. Im vorigen Jahr fanden sie wieder zueinander.

ARCHIV – Nelly ist bereits Vater von zwei erwachsenen Kindern. Foto: John Locher/AP/dpa

Mit ihrem Debütalbum «Ashanti» (2002) war die R&B-Sängerin und Songschreiberin vor 20 Jahren über Nacht berühmt geworden. Es stürmte die Charts und brachte ihr zahlreiche Preise ein. Sie spielte auch in mehreren Filmen und TV-Produktionen mit, darunter «Coach Carter» (2005), «Resident Evil: Extinction» (2007) und «Army Wives» (2013). Der 1974 in Austin (Texas) geborene Nelly war mit Alben wie «Country Grammar» und «Nellyville» erfolgreich und gewann mehrere Grammys.