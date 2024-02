US-Präsident Biden in Sendung von Komiker Seth Meyers

Joe Biden (l) war bereits vor zehn Jahren als Gast in der Sendung «Late Night with Seth Meyers». Foto: Evan Vucci/AP

Washington/New York (dpa) – US-Präsident Joe Biden hat dem Komiker Seth Meyers in dessen Talkshow einen Besuch abgestattet. Der 81-Jährige kam in New York zur Aufzeichnung von Meyers «Late Night»-Show. Die Sendung sollte am deutschen Morgen ausgestrahlt werden.

In einem vorab gesendeten Video sagte Biden: «Es ist schön, wieder hier zu sein. Warum hast du mich nicht eher eingeladen?» Biden war bereits vor zehn Jahren als Gast in der Sendung. Damals wie heute war neben Biden auch Komikerin Amy Poehler zu Gast. Der US-Präsident gibt selten TV-Interviews – dafür steht er bei Terminen häufig Rede und Antwort, wenn die anwesende Presse Fragen stellt.