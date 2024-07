Der Preisträger Bob Newhart erhält während der Verleihung des Mark-Twain-Preises für Humor am im Kennedy Center in Washington Beifall. Der US-Komiker Bob Newhart ist tot. Newhart sei im Alter von 94 Jahren in Los Angeles gestorben, berichteten zahlreiche US-Medien übereinstimmend unter Berufung auf seinen Sprecher. (zu dpa: «US-Komiker Bob Newhart gestorben») Foto: Lawrence Jackson/DPA