Mehr Abstand

TV-Dreharbeiten in Corona-Zeiten

Die Dreharbeiten für Filme und Serien in Deutschland haben sich verändert – wegen Corona. Am Set sieht vieles anders aus, so trägt das Münster-„Tatort“-Team zum Beispiel Mund-Nasen-Masken. Mit welchen Kniffs die Branche überhaupt arbeitet – ein Überblick.