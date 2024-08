«Tourists go home», «Tourism go home», steht an einer Wand während des Gracia-Festivals, bei dem Nachbarn ihre Straßen als Symbol der Identität und Brüderlichkeit zwischen Nachbarn schmücken. (zu dpa: «Tui-Chef will Tourismus-Proteste auf Mallorca ernst nehmen») Foto: Marc Asensio Clupes/DPA