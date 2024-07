H. P. Baxxter bereitet sich auf die Show vor in einer Szene des Films "FCK 2020 - Zweieinhalb Jahre mit Scooter" (undatierte Filmszene). Die Dokumentation läuft am 20.07.2024 im NDR. (zu dpa: «Tierfelle und antike Gemälde: H.P. Baxxter in Nahaufnahme»)

H. P. Baxxter bereitet sich auf die Show vor in einer Szene des Films "FCK 2020 - Zweieinhalb Jahre mit Scooter" (undatierte Filmszene). Die Dokumentation läuft am 20.07.2024 im NDR. (zu dpa: «Tierfelle und antike Gemälde: H.P. Baxxter in Nahaufnahme») Foto: NDR/DPA

Hamburg (dpa). Ein Mann mit wasserstoffblonden Haaren schminkt seineAugenbrauen. Aufgeregte Menschen warten auf ihn und rufen seinenNamen. Er müsse in wenigen Sekunden auf die Bühne – die Show beginnt.Er greift das Mikrofon und ruft mit einer markanten Raucherstimme 80.000 Fans zu: «I hope this shit will be over soon» (deutsch: «Ichhoffe, diese Scheiße ist bald vorbei»). Es ist H.P. Baxxter,Scooter-Frontmann und für viele Techno-Legende.

Doch H.P. Baxxter und seine Bandkollegen Sebastian Schilde und

Michael Simon stehen nicht in einer proppenvollen Arena, sondern in

einer leeren Halle vor ein paar Kameramännern und Tontechnikern.

Es ist ein Streaming-Konzert, mitten im Corona-Lockdown. Eine

Schlüsselszene der Doku «FCK 2020 – Zweieinhalb Jahre mit

Scooter», die am Samstag um 23.15 Uhr im NDR Fernsehen läuft.

«Ich dachte, die ganze Doku ist kaputt, weil wir gar nicht mehr auf die Bühne

kommen», sagte H.P. Baxxter der Deutschen Presse-Agentur bei seiner

Filmpremiere im Winter 2022/2023 auf dem Hamburger Filmfest. Dabei

erzählt «FCK 2020 von der Erfolgsgeschichte der Musikgruppe.

Mit über 30 Millionen verkauften Tonträgern und unzähligen

Auszeichnungen gehört die Band zu den erfolgreichsten deutschen Acts.

Allerdings galt Scooter mit ihrer oft abschätzig als «Kirmes-Techno»

bezeichneten Musik nicht immer als cool. Inzwischen aber hat die Band

mit Songs wie «Hyper, Hyper» oder «How Much is the Fish?» einen

Kultstatus erreicht – sowohl im In- als auch im Ausland.

Begleitet werden Scooter dabei, wie sie trotz Pandemie ihr 20. Album

veröffentlichen und immer wieder Wege finden, um aufzutreten. «Durch

Corona brauchten wir auf einmal ein ganz anderes Drehkonzept. Wir

waren eigentlich angetreten, um die Scooter-Tour zu begleiten», sagte

Regisseurin Cordula Kablitz-Post.

Kablitz-Post, die zuvor einen ähnlichen Dokumentarfilm über die

Rockband Die Toten Hosen gedreht hatte, wollte einen Blick hinter

die Kulissen werfen. Das hat H.P. Baxxter überzeugt, der zuvor

jede Home Story abgelehnt habe. «Ich dachte auf Anhieb, cool,

das passt. Ich hatte auch gleich so ein Vertrauen, dass das gut wird.»

Im Mittelpunkt des Films steht der Frontmann, der mit

bürgerlichem Namen Hans Peter Geerdes heißt und im ostfriesischen

Leer (Niedersachsen) aufgewachsen ist. «Die Kameras vergisst man

irgendwann völlig», sagte Geerdes.

Das TV-Publikum erhält einen intimen Einblick in das Leben des Musikers.

Gezeigt wird unter anderem, wie er in Hamburg lebt – nach eigenen

Angaben wie ein «englischer Landlord». In der Garage stehen Oldtimer,

an den dunkelgrünen Wänden hängen antike Gemälde, die Stühle haben

goldene Armlehnen und auf dem Boden liegen Tierfelle. «Es ist so eine

Art heile Welt. Wenn die Menschen mal wieder komisch sind, habe ich

zu Hause einen Ruhepol.»

Filmemacherin Kablitz-Post war von der Offenheit des Techno-Stars

begeistert. «Es ist etwas ganz Besonderes, wenn dich ein Künstler so

nah an sich ranlässt.» Am Ende der Dreharbeiten hätten sie fast 150

Stunden Material gehabt. Gezeigt werden auch Aufnahmen aus Geerdes'

Kindheit und Jugend – der junge H.P. Baxxter mit längeren Haaren,

auffälligem Schmuck und stark geschminkt.

Doch der Film zeigt nicht nur eine heile Welt. Zu sehen ist unter

anderem Geerdes Freundin Lysann, von der er sich nach fünf Jahren

Beziehung während der Dreharbeiten trennte. Und auch wenn es Streit

in der Band gibt, ist die Kamera dabei. H.P. Baxxter scheint kein

einfacher Charakter zu sein – sowohl vor als auch hinter der Kamera.

«Es war manchmal ganz schön anstrengend, zusammenzuarbeiten», sagte

Kablitz-Post. Schnell wird deutlich: Der Ostfriese hat klare

Vorstellungen von seinen Shows. Nach den Auftritten müssen

beispielsweise Tee, Räucherstäbchen, Eis und – ganz wichtig – ein

0,3-Liter-Glas bereitstehen.