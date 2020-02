Thomas Hermanns: Heute sehen Männer schöner aus

Archivierter Artikel vom 17.01.2020, 08:46 Uhr

Fettige Haare und Cordhosen – Thomas Hermanns erinnert sich mit Grausen an seine Jugend. Da habe sich inzwischen doch einiges verändert, meint der Moderator.

Berlin (dpa). Moderator Thomas Hermanns (56) empfindet Männer von heute attraktiver als früher. „In meiner Jugend sahen die gleichaltrigen Männer bei weitem nicht so gut aus wie heute. Heute sehen Männer schon schöner aus, genauso wie Frauen“, sagte Hermanns der Deutschen Presse-Agentur.

„Wir hatten fettige Haare, Cordhosen und Jeansjacken – das sah alles nicht schön aus.“ In den vergangenen 20 Jahren habe sich in Sachen Styling und Körperkult einiges geändert. „Man muss nur aufpassen, dass es nicht in Narzissmus umschlägt.“

Beim Daten würde Hermanns allerdings nicht ausschließlich auf den Körper achten. „Wer nur nach Aussehen datet, fliegt ja oft auf die Schnauze. Das kann ein Anfang sein. Aber natürlich gibt es den schönen Körper, der menschlich enttäuscht. Aber auch andersrum“, sagte der Gastgeber des „Quatsch Comedy Club“ weiter.