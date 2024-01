«The Bear» und «Beef» räumen bei Emmys ab

In Los Angeles wird wieder der wichtigste Fernsehpreis der Welt verliehen. Gleich in mehreren Kategorien räumt dabei die Comedyserie «The Bear» ab. Auch «Beef» gewinnt.

Jeremy Allen White (l) und Ebon Moss-Bachrach durften sich über Auszeichnungen für ihre schauspielerische Leistung in «The Bear» freuen. Foto: Ashley Landis/AP

Los Angeles (dpa). Die Restaurantserie «The Bear – King of the Kitchen» hat zu Beginn der 75. Emmy-Verleihung in Los Angeles in den Schauspieler-Kategorien für Comedyserien groß abgeräumt. Als bester Hauptdarsteller einer Comedyserie wurde Jeremy Allen White ausgezeichnet. Er spielt in der Serie einen erfolgreichen Chefkoch in einem Edelrestaurant, der nach dem Tod seines Bruders dessen Sandwich-Schnellrestaurant übernimmt.

In den Comedy-Kategorien war der Siegeszug der Serie zu Beginn der Preisverleihung eindrucksvoll: Ebon Mass-Bachrach als Familienfreund «Cousin Richie» gewann dabei als bester Nebendarsteller, Ayo Edebiri wurde zur besten Nebendarstellerin gekürt. Christopher Storer gewann Preise für die beste Regie und das beste Drehbuch. Beste Hauptdarstellerin einer Comedy wurde Quinta Brunson aus der Schulserie «Abbott Elementary» – in dieser Kategorie war niemand aus «The Bear» nominiert.

Auch die Gesellschaftssatire «Beef» gewann mehrere Emmys, darunter den Preis als «Beste Miniserie, Anthologie und Fernsehfilm». Prämiert wurden auch die beiden Hauptdarsteller Steven Yeun und Ali Wong, sowie Lee Sung Jin für die beste Regie und das beste Drehbuch einer Miniserie. «Beef» erzählt in zehn Folgen die Geschichte von zwei Fremden, die nach einem Autounfall in immer aggressivere Streitereien verfallen.

Die 75. Verleihung des wichtigsten Fernsehpreises der Welt war wegen des Autoren- und Schauspielerstreiks in Hollywood um einige Monate verschoben worden. Die Emmys werden in rund 120 Kategorien verliehen, Montagabend wurden die Sieger in den mehr als zwei Dutzend wichtigsten Kategorien bekanntgegeben.