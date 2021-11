„Tatort“ mit Furtwängler und Lindenberg kommt Weihnachten

Seit Jahren treten am zweiten Feiertag an Weihnachten im Ersten und Zweiten „Tatort“ und „Traumschiff“ gegeneinander an: 2021 setzt die ARD auf Udo Lindenberg als Quotenbringer neben Maria Furtwängler.

Hamburg (dpa). Beim traditionellen Quotenduell ZDF-„Traumschiff“ gegen ARD-„Tatort“ am zweiten Weihnachtsfeiertag bekommt es Kapitän-Darsteller Florian Silbereisen (40) in diesem Jahr mit dem Musikstar Udo Lindenberg (75) zu tun.

Das geht aus der nun veröffentlichten Programmplanung des Ersten für den 26. Dezember hervor. Regie bei dem NDR-Krimi mit dem Titel „Alles kommt zurück“ führte Detlev Buck („Männerpension“, „Knallhart“).

„Tatort“-Star Maria Furtwängler entwickelte das Drehbuch um den Solofall ihrer populären Figur Charlotte Lindholm mit. Furtwängler fungierte auch erstmals als Koproduzentin. „Während meiner langen Zeit als Schauspielerin ist der Wunsch gewachsen, mich stärker und frühzeitiger mit Filmprojekten zu befassen und eigene Geschichten zu entwickeln“, sagt die 55-Jährige in den zum Krimi gehörenden Presseunterlagen.

Udo und die Doppelgänger

In dem Krimi reist Lindholm privat von Göttingen nach Hamburg, um sich heimlich mit einem Mann zu treffen. Doch der ist tot. War der Mörder einer der Udo-Lindenberg-Doppelgänger, die gerade wegen eines Castings das Hotel bevölkern? Lindholm ermittelt auf eigene Faust.

Neben Maria Furtwängler standen auch Jens Harzer, Anne Ratte-Polle, Detlev Buck und eben Udo Lindenberg höchstpersönlich vor der Kamera. Der Musiker sagt im ARD-Presseheft: „Das Gesamtpaket hat gepasst, Maria, die Story. Und dass im Hotel gedreht wurde, praktisch, alles vor der Nase.“

Er sei ein „junges Talent in der Schauspielerei, will aber immer wieder gern was Neues ausprobieren“. „Nun muss ich ja nicht so viel sprechen in diesem Film, dafür umso besser aussehen und singen, haha.“

Die Idee zum Drehbuch geht auf die musikalische Zusammenarbeit von Furtwängler und Lindenberg zurück, die 2018 den Song „Bist Du vom KGB?“ aufgenommen haben.

Der zweite Weihnachtsfeiertag hat neben „Tatort“ und „Traumschiff“ noch mehr Populäres zu bieten: bei ProSieben läuft das Weihnachtsspecial der Musik-Rateshow „The Masked Singer“. Zu rechnen sei am 26. Dezember um 20.15 Uhr mit „drei neuen Masken, drei neuen Stars unter den Masken, drei Prominenten im Rateteam, drei feierlichen Enthüllungen und vielen verrückten Überraschungen“.

© dpa-infocom, dpa:211115-99-04357/4