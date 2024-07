V.l.: Conrad Oxford (Harris Dickinson), Shola / Merlin (Djimon Hounsou), Orlando, Duke of Oxford / Arthur (Ralph Fiennes), Grigori Rasputin (Rhys Ifans) und Pollyanna Polly Wilkins / Galahad (Gemma Arterton) aus dem Film "The King's Man: The Beginning" der am Sonntag, 21.07.2024 bei RTL gezeigt werden soll. (zu dpa: «Tanz mit Rasputin: «The King's Man» mit Ralph Fiennes») Foto: 2022 20th Century Studios/DPA