Das von Just Stop Oil herausgegebene Foto zeigt zwei Demonstrantinnen, die Vincent Van Goghs berühmtes Werk «Sonnenblumen» von 1888 in der National Gallery in London mit Tomatensuppe beworfen haben. (zu dpa: «Suppenwurf auf van Gogh: Aktivistinnen müssen ins Gefängnis») Foto: Just Stop Oil/DPA