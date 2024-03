Süße Nachricht auf Instagram – Alvaro Soler wird Papa

Im vergangenen Sommer zeigten sich der Sänger und seine Partnerin ganz in Weiß auf Instagram. Nun verzückt er seine Fans mit Baby-News.

Berlin (dpa). «The Voice Kids»-Coach Alvaro Soler und seine Partnerin Melanie Kroll erwarten ihr erstes Kind. In einem Video auf Instagram schlägt der 33 Jahre alte Sänger eine Zeitung mit dem Titel «The Baby News» auf. Die Überschrift auf Seite eins: «Baby No. 1 Coming Soon». Danach zeigt Melanie Kroll ihren Babybauch. Soler küsst ihn. Das Paar erhielt in dem sozialen Netzwerk viele Glückwünsche von den Fans.

Im vergangenen Sommer hatten Soler und Kroll geheiratet, wie das Paar auf Instagram zeigte. Kroll teilte dort auch Informationen zu ihrer Hochzeitskleidung und weitere Details.

Alvaro Soler war Teil des Rateteams bei «The Masked Singer», woraus er sich vorzeitig verabschiedete und «schöne private Pläne» als Begründung angab. Der Sänger ist auch bei der zwölften Staffel von «The Voice Kids» dabei. Mit ihm auf Talentsuche gehen Popsängerin Lena Meyer-Landrut, Wincent Weiss sowie Smudo und Michi Beck von den Fantastischen Vier. Start der neuen Staffel ist am 15. März auf Joyn und am 22. März auf Sat.1.