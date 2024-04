Los Angeles

«Love Will Survive»

Streisand: Lovesong als Zeichen gegen Antisemitismus

Von dpa

i ARCHIV - Barbra Streisand, US-Schauspielerin und Sängerin, wollte aufgrund ihrer jüdischen Vergangenheit eigentlich niemals deutschen Boden betreten. Foto: Chris Pizzello/Invision/AP/dpa

Für die Serie «The Tattooist of Auschwitz» singt Barbra Streisand das unter anderem von Hans Zimmer komponierte Lied «Love Will Survive» ein. Sie will es auch aktuell politisch verstanden wissen.