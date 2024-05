Steve Buscemi auf New Yorker Straße angegriffen

ARCHIV - Schauspieler Steve Buscemi 2019 bei der Premiere von «The Dead Don't Die» in New York.

ARCHIV - Schauspieler Steve Buscemi 2019 bei der Premiere von «The Dead Don't Die» in New York. Foto: Evan Agostini/Invision/dpa

New York (dpa). Hollywood-Schauspieler Steve Buscemi ist laut US-Medienberichten auf der Straße in New York von einem Fremden ins Gesicht geschlagen worden. «Steve Buscemi wurde in Mid-Town Manhattan angegriffen, ein weiteres Opfer einer zufälligen Gewalttat in der Stadt», zitierten die US-Medien ABC News, NBC News und «The New York Times» den Sprecher des 66-Jährigen. «Es geht ihm gut und er ist dankbar für alle guten Wünsche.»

Den Berichten zufolge erlitt der Hollywood-Star («The Big Lebowski», «Fargo») bei dem Vorfall am vergangenen Mittwochvormittag Prellungen, Schwellungen und Blutungen am linken Auge und kam ins Krankenhaus. Der Angreifer sei noch nicht festgenommen worden.

Die letzten Monate hatten bereits andere Menschen in den sozialen Medien von Angriffen durch Fremde auf New Yorker Straßen berichtet. Reality-Star und Unternehmerin Bethenny Frankel erzählte im März, dass ein Mann ihr ins Gesicht geschlagen habe. Ende März wurde laut US-Medien außerdem der Schauspieler Michael Stuhlbarg, der mit Buscemi in der Drama-Serie «Boardwalk Empire» spielt, von einem Mann mit einem Stein beworfen und im Nacken getroffen.