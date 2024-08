«Star Trek»-Schauspielerin Patti Yasutake gestorben

Anzeige

Los Angeles (dpa). Die amerikanische TV-Schauspielerin Patti Yasutake ist tot. Sie war einem großen Publikum bekannt als Krankenschwester Alyssa Ogawa aus der Science-Fiction-Serie «Star Trek – Die nächste Generation» (1987-1994). Wie mehrere US-Medien übereinstimmend berichten, starb die Schauspielerin nach den Worten ihres langjährigen Managers am Montag in Los Angeles an Krebs. Sie wurde 70 Jahre alt.

Yasutake war nach Anfängen beim Theater ab Mitte der 80er Jahre fast 40 Jahre im TV-Geschäft erfolgreich. Sie hatte zahlreiche Gastauftritte in Serien wie «T.J. Hooker», «Agentin mit Herz», «Für alle Fälle Amy» oder «Pretty Little Liars».

Am stärksten in Erinnerung bleibt die TV-Darstellerin jedoch für ihre Rolle als Schwester Ogawa in 16 Folgen von «Star Trek – Die nächste Generation». Auch in den Spin-offs «Star Trek – Treffen der Generationen» und «Star Trek – Der erste Kontakt» war sie als dieselbe Figur zu sehen.

Auf der Website startrek.com schrieb Herausgeberin Christine Dinh, dass Ogawa einer von nur zwei Menschen asiatischer Herkunft war, die in dieser «Star Trek»-Serie wiederkehrend auftraten. «Eine Rarität zu einer Zeit, als in westlichen Medien so wenige Menschen auf dem Bildschirm auftauchten, dass ich sie an einer Hand abzählen konnte.»