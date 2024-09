Anzeige

Istanbul (dpa). Extremsportler Jaan Roose hat auf einem Seil die türkische Meerenge Bosporus überquert, die Europa von Asien trennt. Damit habe der Abenteurer als erster Mensch per Slackline dieses Hindernis zwischen den zwei Kontinenten überwunden, teilte der Getränkehersteller Redbull als Sponsor mit.

Roose legte am Sonntag 1074 Meter auf der Slackline zurück. Der Athlet balancierte dabei 47 Minuten lang in Höhen von bis zu 165 Metern. Der Bosporus verläuft durch die Stadt Istanbul. Auf Bildern ist zu sehen, wie der 32-Jährige bei starkem Wind mit Sicherungsseil über der sogenannten Brücke der Märtyrer des 15. Julis schwebte. «Ich habe Geschichte geschrieben, also bin ich sehr glücklich!», sagte er im Anschluss laut Redbull.

Der estnische Sportler Jaan Roose überquert 165 Meter über dem Meeresspiegel auf einer Slackline über der Brücke der Märtyrer des 15. Julis den Bosporus von der asiatischen zur europäischen Seite. (zu dpa: «Sportler läuft auf einem Seil über den Bosporus») Foto: Emrah Gurel/DPA