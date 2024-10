New York/Houston (dpa) – Die Mutter des wegen zahlreicher Sexualverbrechen angeklagten und in Untersuchungshaft sitzenden US-Rappers Sean «Diddy» Combs (54) hat ihren Sohn verteidigt. Die schweren Anschuldigungen hätten sie «erschüttert und zutiefst traurig» gemacht, hieß es in einer Mitteilung, die Janice Combs über eine Anwaltskanzlei verbreiten ließ und die der Deutschen Presse-Agentur vorlag. «Es bricht mir das Herz zu sehen, wie mein Sohn verurteilt wird – nicht für die Wahrheit, sondern für eine aus Lügen generierte Erzählung.»

Ihr Sohn sei nicht perfekt, habe Fehler gemacht und auch nicht immer die ganze Wahrheit erzählt, hieß es weiter. Er habe aber verdient, dass man ihn erst einmal seine Sicht auf die Dinge schildern lasse, bevor man ihn verurteile.

Sean „Diddy“ Combs, Gewinner des Global Icon Award, posiert im Presseraum der MTV Video Music Awards im Prudential Center, (zu dpa: «Schwere Vorwürfe: Sean Combs' Mutter verteidigt ihren Sohn») Foto: Evan Agostini/DPA

Der Musiker, der mit Hits wie «I'll Be Missing You» oder «Bad Boy For Life» in den vergangenen Jahrzehnten zu den erfolgreichsten Rappern der Welt gehörte, sitzt seit rund zwei Wochen in Untersuchungshaft. Dem Rapper werden Sexhandel, organisierte Kriminalität und andere Vergehen vorgeworfen. Zudem gibt es bereits mehrere Zivilklagen wegen sexuellen Missbrauchs. Combs weist die Vorwürfe zurück.