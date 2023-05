Schweden heißen ESC-Siegerin Loreen in Stockholm willkommen

Stockholm (dpa). Die schwedische Sängerin Loreen (39) kann sich nach ihrem Sieg beim Eurovision Song Contest am Wochenende auf einen herzlichen Empfang in ihrer Heimat freuen. In der Hauptstadt Stockholm wollten die Schweden ihre ESC-Heldin feiern. Auf einer Bühne in dem zentralen Park Kungsträdgården war ein Auftritt der Sängerin mit ihrem Sieger-Hit «Tattoo» geplant – live zu sehen im schwedischen Fernsehen.

«Loreen hat einen herausragenden Einsatz geleistet und soll im Kungsträdgarden ordentlich gefeiert werden», sagte Finanzstadträtin Karin Wanngård laut einer Mitteilung der Stadt Stockholm.

Die Sängerin hatte am Samstag den siebten ESC-Titel für Schweden geholt – und den Wettbewerb nach 2012 (mit «Euphoria») als erste Frau zum zweiten Mal gewonnen. Im kommenden Jahr richtet Schweden den Song Contest aus.