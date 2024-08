In dieser Staffel von «Ich bin ein Star!» schrumpft schon in Folge zwei die Gruppe. Es gibt Drama und Tränen. Wird es einen Nachfolger geben?

Köln (dpa). Und weg ist er: Für David Ortega ist die Zeit nach einem kurzen, aber heftigen Aufenthalt im Dschungel schon wieder vorbei. Der einstige «Köln 50667»-Darsteller wurde schon in der zweiten Folge der am Freitag auf dem Streamingdienst RTL+ veröffentlichten Sonderstaffel von der «Legenden»-Gruppe rausgewählt. Es war das erste Mal in der Geschichte von «Ich bin ein Star», in der die Teilnehmer selbst entschieden, wer das Camp verlassen muss. Mit sieben von elf Stimmen fiel die geheime Wahl klar auf den 38 Jahre alten Bartträger.

Ortega, ironischerweise vorher noch zum Teamchef gewählt, sorgte seit seinem Dschungelcamp-Einzug für Unruhe und ging bei seiner Suche nach mehr Verantwortung «allen auf den Sack», wie der stets hoch motivierte Ex-Kicker Thorsten Legat deutlich machte. «Du lebst irgendwo auf dem Mond», kommentierte Reality-Sternchen Kader Loth, nachdem Ortega sich mal wieder mit seiner Kommunikation ins Aus der Gruppe geschossen hatte. Schließlich verlangte der Schauspieler zu großer Empörung auch noch, gesiezt zu werden (Hanka Rackwitz: «Du hast 'ne Meise, aber 'ne richtig fette»).

Thorsten Legat am Tag 2 beim „Showdown der Dschungel-Legenden“ (undatiertes Handout). Die Sonderausgabe der Realityshow RTL-Dschungelcamp wird täglich auf RTL ausgestrahlt. (zu dpa: «RTL-Dschungel: Erster Rausschmiss») Foto: RTL+/DPA

Fast langweilig war dagegen die erste Solo-Prüfung der Staffel, als der ehemalige «GZSZ»-Star Eric Stehfest souverän alle zwölf Sterne einsammelte und der Truppe damit eine würdige Mahlzeit sicherte. Emotionaler ging es stattdessen bei der Entscheidung zu, wer die Prüfung antreten soll. Dschungel-Prinzessin Hanka heulte los, weil Thorsten kein Verständnis dafür hatte, dass sich die TV-Maklerin und andere Legenden nicht freiwillig für die Prüfung meldeten («Alles Schlappschwänze»). Nach ein paar Tränchen, ob echt oder unecht, war der Zank aber schon wieder vorbei.

Der Kampf um die 100.000 Euro in der Sonderausgabe der Reality-Show geht am Samstagabend mit einem Konkurrenten weniger weiter. Doch es gibt eine mögliche Nachrückerin für den herausgewählten Ortega: Die 32-jährige Reality-Kandidatin Elena Miras wurde bereits als Teilnehmerin angekündigt, ist aber bisher nicht aufgetaucht. Laut RTL.de soll sie überraschend später zum Dschungel-Trupp stoßen.

Die neue Staffel ist eine Sonderausgabe zum 20-jährigen Jubiläum der Show, die 2004 das erste Mal ausgestrahlt wurde. Diesmal ist vieles anders: RTL zeigt die Staffel nicht zum Jahresbeginn, sondern im Sommer. Schauplatz ist nicht Australien, sondern Südafrika. Die Sendung läuft nicht live, sondern wurde aufgezeichnet. Und es ist eine Art Ehemaligen-Treffen: Die «Legenden», wie RTL sie nennt, standen schon in früheren Staffeln im Camping-Licht.