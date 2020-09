Ralph Siegel feiert Geburtstag mit Schlagerstars

Starauflauf bei Mr. Grand Prix: Das Who's Who des deutschen Schlagers will Ralph Siegel persönlich zum 75. Geburtstag gratulieren.

Füssen (dpa). Komponist Ralph Siegel will mit Stars der Schlagerbranche in seinen 75. Geburtstag hineinfeiern. Das Fest soll am Dienstagabend im Festspielhaus in Füssen über die Bühne gehen – wegen des Coronavirus laut Siegel aber mit Masken und Abstand.

Auf der Gästeliste stehen unter anderem Roberto Blanco, Katja Ebstein, Heino, Ireen Sheer, Michael Holm sowie Nicole, die mit Siegels Lied „Ein bisschen Frieden“ 1982 den Musikwettbewerb Grand Prix Eurovision gewonnen hat. Statt Geschenken wünscht sich Siegel nach eigener Aussage, dass seine Gäste ihren Freunden Tickets für sein neues Musical „Zeppelin“ schenken und damit diesen eine Freude bereiteten.

Der Münchner Siegel gilt als einer der erfolgreichsten deutschen Schlagerkomponisten und Produzenten. Mehr als 2000 Lieder hat er geschrieben oder produziert, darunter „Fiesta Mexicana“, „Du kannst nicht immer 17 sein“, „Die kleine Kneipe“, „Ein bisschen Spaß muss sein“ und „Moskau“. Im Festspielhaus in Füssen sollte im November Siegels Musical „Zeppelin“ uraufgeführt werden. Wegen der Corona-Pandemie ist das in den Juni 2021 verschoben worden.

