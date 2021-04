Queen bleibt an ihrem 95. Geburtstag zu Hause

Windsor (dpa). Die britische Königin Elizabeth II. bleibt zu ihrem 95. Geburtstag an diesem Mittwoch auf Schloss Windsor. Das teilte der Palast per Kurznachrichtendienst Twitter mit.

„In diesem Jahr bleibt die Queen auf Schloss Windsor während einer royalen Trauerzeit nach dem Tod des Herzogs von Edinburgh“, hieß es auf dem offiziellen Account der Königsfamilie. Auf einem Foto war die Monarchin lächelnd mit purpurnem Hut zu sehen – offenbar ein Archivbild. Ein wie sonst übliches extra für den Anlass gemachtes Porträtfoto der Queen gab es dieses Mal nicht.

Der Mann Elizabeths, Prinz Philip, war am 9. April im Alter von 99 Jahren gestorben. Er wurde am Samstag in einer Trauerfeier auf Schloss Windsor beigesetzt. Die Queen hatte eine zweiwöchige Trauerzeit für die Royals angeordnet. Nach Angaben des Palasts gab es keine Pläne für einen öffentlichen Festakt. Schon im vergangenen Jahr hatte die Monarchin wegen der Coronavirus-Pandemie auf die traditionellen Kanonenschüsse verzichtet. Die britische Nachrichtenagentur PA hatte berichtet, die Queen werde ihren Geburtstag im bescheidenen Rahmen mit einigen Familienmitgliedern begehen.

Ebenfalls per Twitter überbrachte Premierminister Boris Johnson seine Glückwünsche an die Queen. „Ich hatte schon immer die höchste Bewunderung für Ihre Majestät und ihren Dienst an diesem Land und dem Commonwealth“, so der konservative Politiker.

© dpa-infocom, dpa:210421-99-285533/5