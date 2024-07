Tennis: Grand Slam - Wimbledon, ATP-Tour, Einzel, Herren, Finale, Alcaraz (Spanien) - Djokovic (Serbien): Kate (2.v.r-l), Princess of Wales, und ihre Tochter, Prinzessin Charlotte, kommen im All England Lawn Tennis and Croquet Club an, bevor Kate dem Sieger den Pokal überreicht. (zu dpa: «Prinzessin Kate zeigt sich beim Tennisturnier in Wimbledon») Foto: Aaron Chown/DPA