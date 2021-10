Prinzessin Elisabeth beginnt Studium in Oxford

Sie könnte eines Tages die erste regierende Königin von Belgien werden. Zunächst einmal hat Tronfolgerin Elisabeth jedoch in Oxford ihr Studium begonnen.

Brüssel (dpa). Die belgische Thronfolgerin Elisabeth hat ein Studium an der Universität Oxford angefangen. Das Königshaus veröffentlichte am Montag Bilder der 19-jährigen Prinzessin, die sie in der englischen Universitätsstadt zeigen. Sie studiert demnach Geschichte und Politik, nachdem sie die Aufnahmeprüfung für das dreijährige Studium bestanden hatte.

Die Fotos, die vor einigen Tagen aufgenommen worden waren, zeigen die Prinzessin an bekannten Orten in der Studentenstadt wie der Bibliothek des Lincoln College und bei einer Bootsfahrt auf dem Fluss Cherwell.

Elisabeth ist das älteste Kind von König Philippe und Königin Mathilde. Sie wäre die erste regierende Königin Belgiens. Elisabeth hatte zwischen 2018 und 2020 bereits in Wales studiert. Danach folgte eine einjährige Ausbildung an der Königlichen Militärakademie in Belgien.

