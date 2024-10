Fans zünden Kerzen vor dem Hotel an, in dem der ehemalige One Direction-Sänger Liam Payne tot aufgefunden wurde, nachdem er von einem Balkon gestürzt war. Der ehemalige One-Direction-Sänger Liam Payne ist nach übereinstimmenden Medienberichten im Alter von 31 Jahren in Argentinien gestorben. Der Brite sei tot in einem Hotel in Buenos Aires gefunden worden, berichteten Medien aus den USA, Großbritannien und Argentinien unter Berufung auf die Polizei und Rettungsdienste. (zu dpa: «Popwelt unter Schock: One-Direction-Star Liam Payne ist tot»)

Foto: Natacha Pisarenko/DPA