Paris Hilton stellt Töchterchen London vor

Los Angeles (dpa). Im vorigen November hatte US-Realitystar Paris Hilton die Geburt ihrer Tochter bekannt gegeben – nun stellt die 43-Jährige das kleine Mädchen mit dem Namen London Marilyn Hilton-Reum erstmals öffentlich auf Fotos vor. Auf Instagram postete die zweifache Mutter mehrere Familienbilder im Grünen.

«Ich habe von einer Tochter namens London geträumt, solange ich mich erinnern kann», schrieb Hilton in einer längeren Mitteilung. «Ich bin so dankbar, dass sie hier ist». Das Baby ist ganz in Altrosa gekleidet mit einer großen Schleife am Kopf. Auch Söhnchen Phoenix (1) und Ehemann Carter Reum (43) sind zu sehen. Das Paar wurde beides Mal per Leihmutterschaft Eltern.

Durch ihre beiden kleinen Engel habe sie eine tiefgehende Liebe erfahren, begeistert sich Hilton. Ihre «unglaubliche Reise durch die Mutterschaft» habe sie zu einem Song inspiriert, den sie mit ihrer Freundin, Sängerin Sia, aufgenommen habe. Das Lied «Fame Won't Love You» würde sie daran erinnern, dass die Bindung zur Familie das Wertvollste überhaupt sei.