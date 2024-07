Prinz William, Prince of Wales, und Kate, Princess of Wales, blicken sich an auf dem Balkon des Buckingham Palastes bei der Flugschau im Anschluss an die «Trooping the Colour»-Zeremonie, mit der König Charles seinen offiziellen Geburtstag feiert. (zu dpa: «Palast: Prinzessin Kate besucht Wimbledon»)

Prinz William, Prince of Wales, und Kate, Princess of Wales, blicken sich an auf dem Balkon des Buckingham Palastes bei der Flugschau im Anschluss an die «Trooping the Colour»-Zeremonie, mit der König Charles seinen offiziellen Geburtstag feiert. (zu dpa: «Palast: Prinzessin Kate besucht Wimbledon») Foto: Gareth Fuller/DPA

London (dpa). Prinzessin Kate (42) will zum Tennisturnier in Wimbledon kommen. Sie werde am Sonntag das Endspiel der Herren besuchen, teilte der Kensington-Palast in London mit. Die Schwiegertochter von König Charles III. hatte vor einigen Monaten eine Krebsdiagnose bekannt gemacht. Öffentliche Termine nahm sie lange nicht wahr, erst Mitte Juni zeigte sie sich bei der Militärparade Trooping the Colour in London.

Nun soll Kate, die mit dem britischen Thronfolger Prinz William verheiratet ist, das traditionsreiche Tennisturnier besuchen. Kate ist Schirmherrin des All England Lawn Tennis and Croquet Clubs und in der Vergangenheit oft bei dem Turnier gewesen.

Zweiter Auftritt für Großbritanniens künftige Königin

Kate, Princess of Wales, fährt in der Kutsche entlang der Mall zur «Trooping the Colour»-Zeremonie auf der Horse Guards Parade. Großbritannien veranstaltet zum Geburtstag von König Charles III. eine Militärparade, die der erste öffentliche Auftritt der Prinzessin von Wales seit ihrer Krebsdiagnose Anfang des Jahres ist. (zu dpa: «Palast: Prinzessin Kate besucht Wimbledon») Foto: James Manning/DPA

Beim Einzel-Finale der Herren treffen an diesem Sonntag der serbische Rekord-Grand-Slam-Turniersieger Novak Djokovic und der spanische Titelverteidiger Carlos Alcaraz aufeinander. Für Kate wird es der zweite öffentliche Auftritt seit langer Zeit.

Sie war im Januar im Bauchraum operiert worden. Im März gab sie in einem Video bekannt, dass Krebs vorgelegen habe und sie vorsorglich Chemotherapie bekomme. Auch ihr Schwiegervater Charles wird wegen einer Krebserkrankung behandelt, ist aber schon seit Längerem wieder viel unterwegs auf Terminen. Um welche Krebsarten es sich handelt, hat das Königshaus nicht bekanntgegeben.