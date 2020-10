Paddy Considine in „Game of Thrones“-Prequel

New York (dpa). Der britische Schauspieler Paddy Considine (47) soll eine Hauptrolle in der Vorgeschichte der Fantasy-Serie „Game of Thrones“ übernehmen.

Nach Angaben des Pay-TV-Senders HBO spielt Considine einen König namens Viserys Targaryen, nicht zu verwechseln mit dem gleichnamigen Bruder der späteren Drachenkönigin Daenerys Targaryen aus der zuende gegangenen Erfolgsserie.

Die Serie „House of the Dragon“ basiert auf dem Buch „Feuer und Blut“ des US-Schriftstellers George R.R. Martin, die Geschichte spielt 300 Jahre vor den Ereignissen von „GoT“. „Als warmer, gütiger und anständiger Mann möchte Viserys bloß das Erbe seines Großvaters weiterführen“, beschreibt HBO Considines Charakter. Wie man bei „GoT“ jedoch gelernt habe, würden aus guten Männern nicht notwendigerweise großartige Könige.

Considine hatte zuvor unter anderem Rollen in dem Actionfilm „Das Bourne Ultimatum“ (2007) und dem Horrorthriller „The Girl with All the Gifts“ (2016).

