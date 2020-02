Ornella Muti begleitet Lugner zum Wiener Opernball

So kompliziert war die Suche nach „Mörtel“ Lugners Opernball-Begleitung wohl noch nie. Doch jetzt steht fest: Der Society-Löwe kommt mit einer italienischen Schauspielerin zum prestigeträchtigen Event.

Lesezeit: 2 Minuten

Wien (dpa). Sie ist sozusagen der Ersatz vom Ersatz, Richard „Mörtel“ Lugner nennt sie aber schon jetzt einen „tollen Gast“: Die italienische Schauspielerin Ornella Muti (64) wird den 87 Jahre alten Society-Löwen dieses Jahr zum Wiener Opernball begleiten.

Nach viel Chaos rund um den diesjährigen Stargast waren die Sorgen zuletzt immer größer geworden, dass Lugner womöglich zum ersten Mal seit 1982 alleine die Stufen der Wiener Staatsoper hochschreiten müsste. Doch mit Muti hat der ehemalige Baumeister kurzfristig eine Schönheit des Films der 1970er und 1980er Jahre verpflichten können. Das gesellschaftliche Highlight steigt bereits am kommenden Donnerstag.

Die Suche nach der diesjährigen Begleitung lief außerordentlich kompliziert ab. Ende Januar präsentierte der 87-Jährige Ex-Skistar Lindsey Vonn als Gast, schwärmte von ihr – und zeigte stolz ein Nacktfoto der früheren Ausnahmesportlerin in die Kameras. Zwei Tage später die Absage: Via Twitter teilte Vonn der Welt mit, dass sie nicht nach Wien kommen werde. Ob der Korb mit dem Nacktfoto zusammenhängt, darf Lugner nicht sagen: „Sie hat gesagt, sie kommt nicht, und ich musste eine Erklärung unterschreiben, dass ich kein Wort darüber rede.“

Am Donnerstag wollte der Opernball-Stammgast dann den neuen Stargast bekannt geben – doch schon wieder gab es Probleme. Nur wenige Sekunden vor Beginn der Pressekonferenz stoppte der Manager des Stars die Bekanntgabe. „Sie will alles, was wir sagen und bei der Pressekonferenz herzeigen, das will sie alles vorher absegnen“, sagte der perplexe Lugner noch. Ein Zusammenhang zum Vonn-Fauxpas liegt nahe. Lugner jedenfalls hatte nun von diesem Gast schon zu viel, bevor er die Dame überhaupt zum ersten Mal persönlich kennen lernen konnte. „Sie wäre zwar toll gewesen, aber irgendwann reicht es“, sagte der ehemalige Baumeister der österreichischen Nachrichtenagentur APA.

Ornella Muti ist nun also seine dritte Wahl. Die Italienerin ist vor allem als Darstellerin in Komödien an der Seite von Adriano Celentano populär geworden. Unter anderem spielte sie in „Der gezähmte Widerspenstige“ (1980) und „Gib dem Affen Zucker“ (1981) mit. 1981 erhielt die dreifache Mutter einen Bambi. In den vergangenen Jahren spielte sie in keinen größeren Produktionen mehr mit. Anfang Februar war sie aber noch im deutschen Fernsehen zu sehen – als Teilnehmerin bei der ARD-Rateshow „Wer weiß denn sowas?“.