Olaf Scholz und Britta Ernst feiern Silberhochzeit

ARCHIV – Olaf Scholz und Britta Ernst sind seit 25 Jahren miteinander verheiratet. Foto: Marcus Brandt/dpa

Berlin (dpa). Mitten in den zähen Hausverhandlungen und unmittelbar vor einem schwierigen SPD-Parteitag gibt es für Bundeskanzler Olaf Scholz am Donnerstag einen ziemlich wichtigen privaten Termin: Der Regierungschef feiert am Abend silberne Hochzeit mit seiner Frau Britta Ernst in «sehr privatem Kreis», wie die Deutsche Presse-Agentur aus dem Umfeld des Kanzlers erfuhr. Die beiden sind nun genau 25 Jahre verheiratet.

Zugute kommt dem Paar, dass es am Donnerstag eine Pause in den Marathon-Verhandlungen über das 17-Milliarden-Loch im Bundeshaushalt 2024 gibt, weil Finanzminister Christian Lindner (FDP) am frühen Nachmittag zu einem EU-Treffen nach Brüssel fliegt. Am Freitag wird Scholz beim SPD-Parteitag erwartet, auf dem er am Samstag seine Rede halten wird.

Ein anderer Mensch

«Die Liebe zu meiner Frau ist das Wichtigste in meinem Leben», hatte der Kanzler schon im Februar der «Bild am Sonntag» mit Blick auf das Jubiläum verraten. Und bei einer Veranstaltung der «Rheinischen Post» sagte er im März: «Ich glaube, dass ich ein ganz anderer Mensch wäre, wenn ich nicht mit Britta Ernst verheiratet wäre.» Auf die Frage, was für ein Mensch er denn dann wäre, antwortete er: «Das wollen weder Sie noch ich wissen.»

Die 62-Jährige Britta Ernst ist wie Scholz (65) SPD-Politikerin und war bis vor wenigen Monaten Bildungsministerin in Brandenburg. Mitte April trat sie wegen mangelnder Unterstützung aus den eigenen Reihen für ihre Politik zurück.

Die beiden treten seitdem häufiger gemeinsam in der Öffentlichkeit auf. Ernst hat den Kanzler inzwischen auch zwei Mal auf Auslandsreisen begleitet. Im Mai war sie beim G7-Gipfel im japanischen Hiroshima und beim anschließenden Abstecher nach Südkorea dabei. Im September reiste sie mit Scholz zur UN-Vollversammlung nach New York.