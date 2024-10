Ein Gerichtsmediziner verlässt das Hotel, in dem der englische Musiker Liam Payne, ein ehemaliges Mitglied der Band One Direction, tot aufgefunden wurde. Der ehemalige One-Direction-Sänger Liam Payne ist nach übereinstimmenden Medienberichten im Alter von 31 Jahren in Argentinien gestorben. Der Brite sei tot in einem Hotel in Buenos Aires gefunden worden, berichteten Medien aus den USA, Großbritannien und Argentinien unter Berufung auf die Polizei und Rettungsdienste. (zu dpa: «Obduktion: Liam Payne starb an Polytrauma und Blutungen») Foto: Natacha Pisarenko/DPA