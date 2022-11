Niederländischer Schlagersänger Vader Abraham gestorben

Breda (dpa). Der mit dem «Schlümpfe»-Lied bekannt gewordene niederländische Schlagersänger Vader Abraham ist gestorben. Der Sänger und Komponist mit dem bürgerlichen Namen Pierre Kartner starb im Alter von 87 Jahren an seinem Wohnort Breda im Süden des Landes, wie die Nachrichtenagentur ANP unter Berufung auf einen Sprecher der Familie am Freitag mitteilte.

Sein 1977 veröffentlichter Schlumpf-Song – offiziell: «Das Lied der Schlümpfe» – machte ihn berühmt. Davon wurden weltweit mehr als 25 Millionen Platten verkauft. Ebenfalls ein großer internationaler Hit war «Die kleine Kneipe», das in mehr als 200 Cover-Versionen erschien. In Deutschland wurde es von Peter Alexander gesungen.

Kartner war auch in Deutschland sehr populär und trat oft in TV-Sendungen wie der «Aktuellen Hitparade» auf. In den letzten Lebensjahren lebte er zurückgezogen in Breda. Er starb nach Medienberichten bereits am Dienstag.