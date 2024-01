Neue «LOL»-Staffel: Waalkes, M'Barek und Müller sind dabei

Die beliebte Show «LOL: Last One Laughing» bekommt eine fünfte Staffel. Prime Video hat nun die Besetzung bekannt gegeben. Mit dabei sind einige Überraschungs-Kandidaten.

HANDOUT – Die Teilnehmer der fünften Staffel «LOL: Last One Laughing» stehen fest. Foto: Frank Zauritz/Amazon Prime Video/dpa

Berlin (dpa). Schauspieler Elyas M’Barek, TV-Moderatorin Ina Müller und Komiker Otto Waalkes werden in der neuen Staffel der Comedyreihe «LOL» dabei sein. Der Streamingdienst Prime Video verkündete die komplette Besetzung. Mit dabei in der fünften Staffel der preisgekrönten Comedy-Show sind demnach auch Hazel Brugger, Mirja Boes, Ralf Schmitz, Michael Kessler, Torsten Sträter, Olaf Schubert und Meltem Kaptan. Der neue Durchgang ist ab Ostern zu sehen. Zuerst hatte die «Bild»-Zeitung über den Cast berichtet.

In sechs Episoden begleitet «LOL: Last One Laughing» zehn Comedy- und Stand-Up-Profis Deutschlands bei der Herausforderung, um keinen Preis zu lachen. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer stehen dabei unter ständiger Beobachtung, denn alles wird minutiös gefilmt. Michael Bully Herbig überwacht mit über 40 Kameras in seinem Kontrollraum die kleinste Gesichtsentgleisung. Die Spielregeln sind einfach: Wer zweimal lacht, fliegt raus. Wer zuletzt lacht, gewinnt ein Preisgeld in Höhe von 50.000 Euro für einen guten Zweck.

«LOL: Last One Laughing» zählt zu den erfolgreichsten Comedy-Formaten Deutschlands. Das Format gewann den Deutschen Comedy Preis und den Deutschen Fernsehpreis, wurde für den International Emmy nominiert.