Nelson Müller: Hamsterkäufe kulinarisch aufwerten

Was macht man jetzt mit einem ganzen Sack voll Kartoffelpüree? Sternekoch Nelson Müller hat da ein paar praktische Tipps.

Berlin (dpa). Sternekoch Nelson Müller hat Tipps, Hamsterkäufe aus den Anfängen der Corona-Pandemie zu kombinieren und zu veredeln. Damals hätten viele Menschen zum Beispiel Hefe, Dosenspargel und Kartoffelpüree aus der Tüte gehortet, sagte der 41-Jährige in der Talkshow „Mit den Waffeln einer Frau“ von Barbara Schöneberger.

Hieraus lasse sich durchaus etwas zaubern. „Man könnte eine schöne Spargel-Kartoffel-Suppe daraus machen und dazu eine Brioche backen“, sagte er. „Dosenspargel finde ich nicht so sexy.“

Aber Tütenpüree sei manchmal richtig gut. „Das ist ein bisschen Kindheitserinnerung und es gab auch Phasen, wo es öfter mal Tütenpüree gab.“ Wenn man da ordentlich Butter reinschmeiße mit Rahmspinat und Fischstäbchen – sensationell, so Müller in der Talkshow, die am Samstag auf barba radio ausgestrahlt wird.