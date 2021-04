Natalie Dormer und der neue Schlafentzug

London/Berlin (dpa) – Die britische Schauspielerin Natalie Dormer (39, „Game of Thrones“) hat dank ihrer im Januar geborenen Tochter ein entspannteres Verhältnis zu stressigen Dreharbeiten.

Das Kind sei „eine absolute Freude“, sagte sie im Podcast „That's After Life!“. „Aber ich werde mich niemals wieder über Drehzeiten beschweren, denn Schlafentzug ist etwas Anderes.“ Die Tochter ist das erste Kind von Dormer und ihrem Partner, dem Schauspieler David Oakes. „Sie wird vermutlich in 30 Jahren in einer Bar sitzen und sagen: “Ja, ich bin ein Covid-Baby!"“, scherzte die Schauspielerin, die in der gefeierten HBO-Serie „Game of Thrones“ die Königin Margaery Tyrell verkörperte.

