Nach Operation: Prinzessin Kate ist wieder daheim

London (dpa). Die britische Prinzessin Kate (42) ist nach einem längeren Klinikaufenthalt wieder daheim. «Die Prinzessin von Wales ist wieder zu Hause in Windsor, um sich dort weiter von ihrer Operation zu erholen», teilte der Kensington-Palast auf der Plattform X (früher Twitter) mit.

«Sie macht gute Fortschritte.» Gemeinsam mit ihrem Mann, Thronfolger Prinz William (41), wolle sie sich beim Klinikteam bedanken. Die Familie sei auch dankbar für die Genesungswünsche, die sie aus der ganzen Welt bekommen habe. Kate war vor rund zwei Wochen im Bauchraum operiert worden. Der Grund dafür ist nicht bekannt, es soll sich nicht um eine Krebserkrankung handeln.

König Charles III. (75) hat nach seiner Prostata-Operation eine dritte Nacht im Krankenhaus verbracht. Seine Ehefrau Königin Camilla besuchte den Monarchen allein am Sonntag dreimal in der privaten London Clinic, wie britische Medien berichteten. Die 76-Jährige habe gelächelt, als sie das Gebäude am Abend verließ. Am Freitag hatte sie berichtet, dem König gehe es nach dem Eingriff gut.

Bei der gutartigen Prostata-Vergrößerung des Königs handelt es sich um eine häufige und gut therapierbare Erkrankung. Dem britischen Gesundheitsdienst NHS zufolge ist nach diesem Eingriff ein Klinikaufenthalt von bis zu drei Tagen üblich. Anschließend wird der König nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur voraussichtlich für einen Monat seine Aufgaben in privater Umgebung erfüllen.