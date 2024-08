Cora Schumacher steht bei der Sat.1 Show «Promi Big Brother 2018» im Studio. TV-Sternchen Cora Schumacher verlässt die RTL-Show «Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!». Die 47-Jährige gehe auf eigenen Wunsch, teilte der Sender am Sonntagabend mit. In der an dem Abend ausgestrahlten Sendung war die Ex-Frau von Ralf Schumacher (48), dem früheren Formel-1-Fahrer, noch dabei. Wegen einer Sportübertragung ging die Dschungelcamp-Sendung am Sonntag nur 40 Minuten. Das Aus der Kandidatin wurde nicht mehr in der Folge bekannt gegeben. Mehr sollten die Zuschauer laut RTL-Mitteilung am Montag erfahren. Zwölf Kandidaten kämpfen in diesem Jahr um die Dschungelkrone. (zu dpa: «Nach Coming-out: Ralf und Cora Schumacher liegen im Clinch»)

Foto: Henning Kaiser/DPA