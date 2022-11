Düsseldorf

Musik

MTV Europe Music Award: Taylor Swift beste Künstlerin

Bei den MTV Europe Music Awards ist Taylor Swift als beste Künstlerin ausgezeichnet worden. Für die US-Sängerin zeichnete sich am Sonntag ein erfolgreicher Abend ab – sie war zuvor schon für das beste Langversion-Video ausgezeichnet worden. Die Trophäe als beste Künstlerin übergab ihr in Düsseldorf David Hasselhoff (70). Den Award in der Kategorie Rock gewann die Band Muse. Sie widmeten ihre Trophäe «den Menschen in der Ukraine und den Frauen in Iran», wie Sänger Matthew Bellamy verkündete.