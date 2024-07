Motivation durch Musik: Clueso und sein Olympia-Song

Anzeige

Erfurt (dpa). In den Profisport hat es den Erfurter Sänger Clueso nie gezogen. Für Fußball sei er «zu schmächtig» gewesen, die Methoden im DDR-Turnsport waren ihm zu brutal. «Ich habe mich wirklich mit Bändern an Tische gefesselt, damit der Bus, der mich abholen wollte, mich nicht mitnimmt. Es war schon sehr hart, und da hatten mein Bruder und ich damals keinen Bock drauf», sagte der 44-Jährige der Deutschen Presse-Agentur. Zumindest musikalisch hat es Clueso («Gewinner», «Chicago») jetzt zu den Olympischen Spielen geschafft. Denn der Songwriter singt den offiziellen Song für das deutsche Team. «Für immer jetzt» erscheint heute.

«Musik ist ein ständiger Begleiter von Athletinnen und Athleten auf ihrem Weg zu den Olympischen und Paralympischen Spielen. Musik verbindet, tröstet, motiviert und erzählt Geschichten – wie der Sport». So begründet der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) die Entscheidung, erstmals einen Teamsong in Auftrag zu geben. Man wolle den Olympia-Teilnehmenden von Team Deutschland «einen musikalischen Begleiter für ihre ganz besondere Reise mit ins Gepäck geben, sodass sie immer an ihre Geschichten und Emotionen erinnert werden».

Song-Ausschnitt auf Youtube