Mitbegründer Ronald Bell von Kool & The Gang gestorben

Charlotte Amalie (dpa) – Der Musiker und Mitbegründer der US-Funk-Band Kool & The Gang, Ronald Bell, ist tot. Dies berichteten US-Medien, darunter der „Rolling Stone“ und „Variety“, übereinstimmend.

Der später auch als Khalis Bayyan bekannte Bell sei am Mittwoch im Alter von 68 Jahren in seinem Haus auf den Amerikanischen Jungferninseln in der Karibik gestorben, schrieb „Variety“ unter Berufung auf ein Statement von Bells Ehefrau und Agentin Tia Sinclair Bell. Die Todesursache war zunächst nicht bekannt.

Die Band um die Brüder Ronald Bell und Robert „Kool“ Bell hatte in den 1970er Jahren ihren Durchbruch gefeiert. Mit Hits wie „Ladies Night“, „Get Down on It“, „Joanna“ und „Celebration“ stürmten sie die Charts und brachten mit ihrem Soul-Disco-Funk Menschen in aller Welt zum Tanzen.

Ihre Musik schaffte es auch nach Hollywood auf die Soundtracks von Filmen wie „Rocky“ und „Saturday Night Fever“. Der Regisseur Quentin Tarantino benutzte den Party-Hit „Jungle Boogie“ für „Pulp Fiction“.

