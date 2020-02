#timeline

Micky Beisenherz talkt über Social-Media-Trends

Corona-Virus? Scheuer-Aussagen? „Tatort“-Kritik? Was auch immer in den Sozialen Medien hochkocht – in der neuen ntv-Sendung „#timeline“ schaut sich Micky Beisenherz mit zwei Gästen die Trends genau an. Dabei wird es so seriös wie bissig – und das ganz ohne Katzenvideos.

