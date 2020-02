Archivierter Artikel vom 05.01.2020, 18:06 Uhr

Tiefes Mitgefühl

Mary von Dänemark kondoliert australischen Familien

Die dänische Kronprinzessin kam in Australien zur Welt. In einem Brief an Australiens Premierminister Scott Morrison drückt sie ihre Gedanken zu den verheerenden Buschbränden aus.